I Coma Cose alla Fiera della Musica di Azzano Decimo.

Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cuoricini”, i Coma Cose annunciano le date previste per l’estate 2025, una nuova occasione per poter incontrare i loro fan in un tour che li vedrà protagonisti sui palchi dei principali festival estivi. Il progetto live del duo, formato da Fausto Zanardelli e dalla pordenonese Francesca Mesiano, partirà proprio dal Friuli Venezia Giulia con l’attesa data in programma il prossimo 19 giugno (inizio alle 21.30) ad Azzano Decimo, nella centralissima Piazza Libertà, primo grande nome annunciato dell’edizione 2025 della Fiera della Musica. I biglietti per il concerto sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Il nuovo album Vita fusa.

Dal 7 marzo sarà inoltre disponibile “Vita fusa”, il nuovo album dei Coma Cose ora disponibile in pre-save e pre-order nei formati vinile gold, vinile rosa e CD. L’album contiene “Cuoricini”, il brano dei Coma Cose scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli. “Vita fusa”, quarto lavoro in studio della coppia, è un album intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, avrà i molti colori che caratterizzano il duo, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma Cose.

Nel corso degli appuntamenti live estivi il duo porterà dal vivo anche il singolo “Posti vuoti”, un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “Malavita” (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classifiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l’estate 2024.

La Fiera della Musica di Azzano Decimo.

“La Fiera della Musica 2025 è in corso di realizzazione – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Azzano Decimo, Alberto Locatelli – e stiamo ancora lavorando sul programma completo, ma la notizia della partecipazione dei Coma Cose merita un anticipo sull’evento più importante dell’anno azzanese. Un evento doppiamente speciale perché non solo la nostra data del 19 giugno apre il tour Coma Cose Live 2025, ma anche perché Francesca Mesiano, pordenonese, torna proprio a casa per lanciare i live dell’estate. I Coma Cose sono una coppia musicale, e nella vita, con uno stile inconfondibile che fonde indie pop, rap e cantautorato in una chiave urbana per un mix di stile e poesia che caratterizza le loro esibizioni, capaci di regalare uno spettacolo a tutto tondo sia sonoro che d’immagine, elegante ma esplosivo. Dopo aver ospitato negli ultimi anni artisti come Francesco Gabbani ed Emma Marrone, continuiamo ad avere ad Azzano Decimo grandi nomi della musica italiana di oggi“.

“Una scelta questa per un target di pubblico sia popolare, grazie ai loro testi che parlano di vita quotidiana e alle sonorità orecchiabili, ma anche di nicchia grazie allo stile intimo e poetico della loro scrittura, in cui giocano con intelligenza con le parole, e alla sperimentazione del suono – continua Locatelli – . Un gruppo che non fa mancare innovazione alle sue produzioni e che da quando è sul panorama nazionale è fra gli ensemble più interessanti della musica italiana. Questo primo nome è un grande valore per la Fiera della Musica 2025, una manifestazione storica che stiamo rilanciando con un grande impegno e passione per la Musica”.