Incidente lungo la Sp48 a Premariacco.

Violento incidente nella prima serata di oggi lungo la SP48 in Via Udine a Premariacco, all’altezza del distributore IP. Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 e 30 e ha coinvolto un’automobile e una motocicletta.

Secondo una prima ricostruzine si è trattato di un frontale tra un’auto – una BMW – e una moto. L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato per circa 15 metri. Nonostante la dinamica impressionante, l’uomo è risultato cosciente al momento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, rimasto bloccato per diversi minuti in entrambe le direzioni. Il motociclista, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Udine.