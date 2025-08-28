L’incidente tra Mariano del Friuli e Gradisca d’Isonzo.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 28 agosto, sulla strada regionale 305 tra Manzano e Gradisca d’Isonzo, poco dopo Mariano del Friuli. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un violento frontale avvenuto tra le 18 e le 19. Sul posto, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. Si segnalano disagi e rallentamenti al traffico, con prima la chiusura di un tratto di strada in entrambe le direzioni, tra la Rotonda Mariano/Corona e la Rotonda uscita Gradisca A34, e poi la riapertura con senso unico alternato.