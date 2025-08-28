Adriana De Re

ved. Lavezzi

Il tuo amore illuminerà la nostra strada.



Le figlie Cristina, Flavia, Carla con Massimo e gli adorati nipoti Mattia, Valentina e Giovanni, con profonda tristezza, ne annunciano la scomparsa.



I funerali avranno luogo sabato 30 agosto alle ore 10.30 presso la chiesa di San Marco (Chiavris), partendo dalla Casa Funeraria Marchetti a Udine (via Tavagnacco, 150).

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 29 agosto alle ore 18.00 nella stessa chiesa.



Udine, 28 agosto 2025



Casa Funeraria Marchetti Udine (via Tavagnacco, 150)

