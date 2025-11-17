Si schianta contro il muretto e l’auto si incendia: paura per una 18enne

L’incidente a Rive d’Arcano.

Paura nella notte a Rive d’Arcano, dove una ragazza di 18 anni è riuscita a salvarsi appena in tempo prima che la sua auto prendesse fuoco: l’incidente è avvenuto attorno all’una in via Friuli. La giovane, residente a Fagagna, stava percorrendo la strada sotto una fitta pioggia quando, a causa dell’asfalto reso estremamente scivoloso, ha perso il controllo della sua Fiat Punto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Fagagna, l’auto ha iniziato a sbandare improvvisamente, fino a schiantarsi con violenza contro il muro perimetrale di un’abitazione. L’impatto è stato così forte da innescare un incendio che in poco tempo ha avvolto il veicolo.

La 18enne è riuscita a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo pochi istanti prima che l’auto venisse completamente divorata dalle fiamme. Un gesto di lucidità che le ha probabilmente salvato la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo, che hanno domato l’incendio, e il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla giovane, poi trasportata all’ospedale di San Daniele con lesioni giudicate lievi. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri.