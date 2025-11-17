Il Tolmezzo domina il primo tempo ma non segna: finisce 0-0 con la Sanvitese

La partita del Tolmezzo al Fratelli Ermano.

Un pareggio senza reti quello andato in scena al “Fratelli Ermano”, dove il Tolmezzo Carnia ha dominato il gioco soprattutto nel primo tempo, mentre la Sanvitese ha confermato la propria solidità difensiva.

I ragazzi di Radina partono con personalità: ritmo alto, pressione efficace e diverse combinazioni che portano i rossoazzurri più volte in area biancorossa. La prima occasione sulla punizione di Gabriele Faleschini, la palla prende una traiettoria insidiosa e Biasin deve volare a togliere il pallone da sotto la traversa, deviandolo in angolo. Al 6’ il portiere sanvitese compie un altro intervento decisivo respingendo la conclusione di Cucchiaro.

Passa un minuto e stavolta è Bortolussi a salvare gli ospiti: chiusura decisiva in scivolata su Nagostinis, che era pronto a battere a rete. La pressione carnica non si placa. Al 15’ De Blasi sorprende tutti battendo rapidamente una punizione per Gabriele Faleschini, il cui tocco sul secondo palo supera il portiere ma trova il salvataggio sulla linea di Bertoia. Al 19’ il Tolmezzo ci riprova ancora con Gabriele Faleschini, ma il suo tiro centrale viene nuovamente smorzato dall’intervento di Bortolussi.

La risposta della Sanvitese arriva al 25’: punizione potente di D’Imporzano, e Beltrame para in bagher. Poi gli ospiti trovano più coraggio e provano a colpire in transizione, cercando soprattutto il gioco sugli esterni. La difesa tolmezzina è attenta, con un paio di chiusure provvidenziali che mantengono il punteggio sullo 0-0.

Nella ripresa la partita si riequilibra. Il Tolmezzo cala leggermente in intensità, mentre la Sanvitese prende campo e si affaccia con continuità oltre la metacampo. Il Tolmezzo torna a farsi vedere al quarto d’ora, quando il tiro da fuori di De Blasi sfiora il palo alla destra di Biasin. Al 23’ i rossoazzurri su ottima percussione di Cucchiaro, reclamano un fallo di mano in area, ma il direttore di gara lascia proseguire spiegando che il braccio era aderente al corpo.

Finale combattuto, fatto di contrasti, seconde palle e tanta fisicità, con entrambe le squadre che tentano di rompere l’equilibrio senza però trovare il pertugio giusto. Il Tolmezzo con il punto conquistato rimane nel blocco centrale della classifica, a quota 16, con Pro Fagagna e Chions. Domenica si scende a Trieste, contro il Chiarbola Ponziana.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 12^ GIORNATA

TOLMEZZO – SANVITESE 0-0

TOLMEZZO: Beltrame, Nait A., G.Faleschini, Cucchiaro, D.Faleschini, Fabris, Buzzi, De Blasi, Nagostinis (87’ Nait P.), Motta (66’ Persello), Sabidussi (76’ Leschiutta) – All.: Vincenzo Radina.

SANVITESE: Biasin, Gattullo, Comand, Bertoia, Bortolussi, Cofini, D’Imporzano, Vecchiettini, Rinaldi, Fraschetti, Rossi – All.: Pino Vittore.

ARBITRO: Manza di Gradisca d’Isonzo (Correra-Paccini)

NOTE – Espulso al 94’ Persello per doppia ammonizione . Ammoniti: Sabidussi, Bertoia, Comand, Beltrame, Cucchiaro.