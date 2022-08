Incidente a San Daniele, scontro tra una moto e un’auto: 3 feriti

L’incidente questo pomeriggio a San Daniele.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a a San Daniele del Friuli. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto con a bordo due giovani e un’auto si sono scontrate.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte. A bordo della moto un giovane e una ragazza che sono stati trasportati in ospedale. Ferito anche il conducente dell’auto portato anche lui al pronto soccorso. Le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero comunque gravi.