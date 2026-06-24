Esce di strada e finisce nel bosco: donna muore in un incidente, a trovarla è il marito

Una serata che si è trasformata in tragedia sulle montagne della Carnia a causa di un drammatico incidente accaduto nella serata di martedì 23 giugno. Una donna ha perso la vita dopo essere uscita di strada con la propria automobile lungo una strada di Sauris di Sopra. A individuare il veicolo, finito in un tratto boschivo, è stato il marito, che aveva iniziato a cercarla dopo essersi allarmato per il suo mancato rientro.

L’incidente sulla strada di Sauris

L’incidente è avvenuto nella serata di martedì, intorno alle 20, nei pressi dell’Agriturismo Monte Ruke. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo un tratto di strada particolarmente stretto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla carreggiata, finendo in una scarpata in zona boschiva.

Il ritrovamento da parte del marito

Con il mancato rientro della donna, il marito ha deciso di mettersi alla sua ricerca. Seguendo il tragitto che avrebbe dovuto percorrere, ha individuato l’auto fuori strada e ha immediatamente dato l’allarme. La scoperta ha fatto scattare la macchina dei soccorsi, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

I soccorsi e il recupero della salma

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’equipe dell’elisoccorso regionale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, i carabinieri e i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Forni di Sopra, impegnati nelle operazioni di recupero. I sanitari hanno tentato di rianimare la donna, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Dopo il nulla osta del magistrato è stato possibile procedere con il recupero della salma e del veicolo.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e trasmettere una relazione alla Procura della Repubblica di Udine.