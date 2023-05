Incidente questa mattina a Strassoldo.

Auto fuori strada questa mattina intorno alle 8 a Strassoldo. Per cause in corso di accertamento, la vettura è finita in un campo ribaltandosi su un lato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla ragazza coinvolta nell’incidente: le sue condizioni non gravi. I vigili del fuoco si sono quindi occupati della messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i carabinieri.