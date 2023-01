Incidente nel pomeriggio a San Quirino

Un violento incidente tra tre auto è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 17, sulla strada regionale 251, in prossimità della zona industriale di San Quirino, nel tratto denominato via Maniago.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Sores, con un’ambulanza proveniente da Pordenone e l’elisoccorso, che hanno preso in carico due persone rimaste ferite; hanno riportato entrambe un trauma toracico. Una è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. L’altro è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone in codice giallo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pordenone, che dopo aver supportato i sanitari nelle operazioni di imbarellamento e trasporto, hanno messo in sicurezza i veicoli pesantemente danneggiati. A causa del violento impatto la viabilità è stata interrotta e deviata sull’arteria laterale secondaria. Intervenuti anche i Carabinieri.