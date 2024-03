Incidente nella prima serata di oggi a Udine. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 20, due auto si sono scontrate in via Liguria

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nelle scontro. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza della zona.