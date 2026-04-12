Incidenti e alcol alla guida: denunce e patenti ritirate in Friuli

Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Il bilancio delle attività evidenzia diversi interventi tra denunce, patenti ritirate e sequestri.

Controlli stradali, diversi automobilisti positivi all’alcol

Tra i casi, un 49enne della provincia udinese rimasto coinvolto in un incidente stradale, che è risultato positivo all’alcoltest: per lui è scattato il ritiro immediato della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.



Stessa sorte per altri due automobilisti, un 57enne e un 62enne friulani, fermati durante controlli alla circolazione e trovati anch’essi positivi all’alcol. Per entrambi è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.



Un ulteriore episodio si è verificato nel comune di San Daniele del Friuli, dove un 36enne è stato protagonista di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata. L’uomo, fortunatamente illeso, è risultato positivo all’alcoltest: anche in questo caso patente ritirata e veicolo posto sotto sequestro amministrativo.

Droga, giovane segnalato come assuntore

Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre fermato un 21enne residente nella Bassa Friulana, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli mirati, soprattutto nei fine settimana, per prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire maggiore sicurezza sulle strade del territorio.