Giornata di incidenti sulle strade del Friuli, diversi i feriti

Gli incidenti di oggi in Friuli Venezia Giulia.

Diversi gli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia gestiti nella giornata di oggi dagli infermieri della Sores che hanno inviato gli equipaggi dei mezzi su ruota e l’elisoccorso, attivando nei casi di competenza le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

A San Vito al Torre incidente stradale con il coinvolgimento di due auto in via Gorizia incrocio via Trieste: attivata l’ambulanza e l’elisoccorso. Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo.



A Fraelacco di Tricesimo scontro tra una bici e una motocicletta. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in volo in codice giallo.

A Basaldella di Campoformido scontro tra una moto e uno scooter: tre persone ferite, per le quali è stato disposto il trasporto, una in codice verde e due in codice giallo precauzionale, tutti stabili coscienti.



A Udine in via Caccia un’auto auto è finita fuoristrada in maniera autonoma all’incrocio con via Diaz: il conducente rientra in codice verde. Sempre a Udine uno scooter e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra viale Armando Diaz e viale della Vittoria.



Scontro tra auto e moto lungo la strada regionale 89 a Campoformido: trasportati in ospedale il conducente della moto e la passeggera.

Questa mattina inoltre una persona è stata morsicata da un cane a Trieste. E’ stata trasportata in codice giallo precauzionale sull’ospedale di Cattinara, vigile e cosciente.