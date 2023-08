Infortuni a Forni di Sopra e Tarvisio, soccorsi un uomo e una donna

Si sono conclusi anche gli ultimi 2 interventi (in totale sono stati 5) del soccorso alpino di questo pomeriggio sulle montagne del Friuli.

Forni di Sopra.

A Forni di Sopra è stata soccorsa una donna di Latisana sulla sessantina. L’incidente è avvenuto in cima alla pista Varmost3, dove la donna mettendo male il piede su un sasso mentre scendeva si è fratturata la caviglia in maniera seria.

È stata recuperata con il verricello dal personale dell’elisoccorso regionale coadiuvato dalle squadre di terra, due soccorritori della stazione di Forni di Sopra e due Vigili del Fuoco.

Tarvisio.

A Tarvisio un friulano ha subito un trauma facciale mentre scendeva in bici in Val Bartolo, poco sotto la Baita sette. L’uomo ha perso i sensi e poi si è ripreso. I primi soccorsi sono stati dati da una infermiera che si trovava per caso nei paraggi e poi hanno proseguito i soccorritori della stazione di Cave del Predil con la Guardia di Finanza, i sanitari dell’ambulanza e l’elisoccorso regionale.