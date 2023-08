In acqua vestite: flash mob di protesta anche a Trieste

Il flash mob a Trieste.

Un flash mob nelle acque del Pedocin di Trieste, questa mattina. Circa cinquanta persone hanno risposto all’appello, dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi sulle donne musulmane che fanno il bagno vestite.

L’evento è nato come reazione quanto avvenuto pochi giorni fa, quando alcune bagnanti si sono dichiarate contrarie alla presenza di donne che si fanno il bagno vestite. Le donne che hanno partecipato all’evento hanno manifestato la loro solidarietà indossando abiti e lanciandosi nelle acque del Pedocin al ritmo di “Bella ciao”. I manifestanti hanno formato poi un cerchio tenendosi per mano nelle acque del Pedocin. Un flash mob che ha ricordato il sit in avvenuto a Marina Julia il mese scorso.

Tuttavia, non tutti hanno visto di buon occhio la manifestazione. Alcuni bagnanti hanno espresso critiche, forse in disaccordo con le ragioni o le modalità della protesta. Nonostante ciò, non è stato necessario nessun intervento da parte delle forze dell’ordine.