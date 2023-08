Interventi sulle montagne del Friuli: 5 persone soccorse

Cinque interventi nel pomeriggio per il soccorso alpino.

Pomeriggio movimentato per il Soccorso Alpino, con cinque interventi in contemporanea tra Alpi Giulie e Alpi Carniche rivolti a escursionisti assieme a Guardia di Finanza, elisoccorso regionale e Ambulanza.

Tarvisio.

la stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza ha soccorso tra le 13 e le 14.30 circa una donna scivolata in una scarpata sul Monte Lussari che si è procurata vari traumi e una frattura al polso. È caduta scendendo dalla cima lungo la stradina che porta al santuario.

Da lei si sono portati circa sei soccorritori. La donna è stata stabilizzata, imbarellata e trasportata a spalle fino alla seggiovia e con questa a valle per affidarlo all’ambulanza. Si tratta di una cittadina maltese che era con un gruppo in visita al santuario

Treppo Ligosullo.

Tra le 13 e le 16.30 è stato Soccorso un uomo residente sul posto del 1978 che stava risalendo con il figlio in località Treppo il Riu Mausan, un torrente secco, quando mettendo male il piede è caduto procurandosi una doppia frattura a braccio e spalla.

La Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino,la Guardia di Finanza i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso regionale. L’intervento si è protratto più del dovuto perché la posizione dell’uomo era di difficile localizzazione non essendoci rete telefonica. Ii soccorritori della stazione di Forni Avoltri, squadra di Paularo, si sono portati a piedi sul posto, risalendo il greto del Torrente e chiamando a voce il disperso finché lo hanno raggiunto: si trovava quasi all’inizio del torrente stesso.

Anche il recupero non è stato semplice dato che in alto c’era turbolenza e per l’elicottero è stato complesso trovare le condizioni per calare il tecnico di elisoccorso con il.verricello. le squadre di terra hanno coadiuvato le operazioni di imbarellamento e di preparazione del terreno e il ferito è stato recuperato a bordo e portato in ospedale.

Paularo.

Tra le 14.20 e le 16 circa una parte del le squadre di Paularo si è staccata dalle operazioni di Treppo per portarsi a Casera Pizzul a soccorrere una donna 32enne di San Daniele del Friuli la quale è caduta con la mountainbike mentre scendeva in sella alla sua bici elettrica, in corrispondenza di un tornante poco sotto la.malga a quota 1300 circa.

Nella caduta il freno le ha perforato l’addome. La donna è rimasta sempre cosciente. Soccorsa dell’equipaggio medico sanitario dell’elisoccorso e stabilizzata xon l’aiuto delle squadre di terra è stata imbarellata, imbarcata a bordo e elitrasportata a Udine.

Forni di Sopra.

È ancora in corso dalle 15.40 un intervento di soccorso per una persona che ha riportato una frattura scomposta alla caviglia nei pressi della seggiovia del Varmost. Sul posto le squadre di Forni di Sopra e l’elisoccorso regionale.

Tarvisio

Alle 16.40 è scattato un altro intervento per la stazione di Cave del Predil assieme a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e elisoccorso regionale in Val Bartolo per le conseguenze di un trauma facciale dovuto ad una caduta in bicicletta.