Al pronto soccorso con un pezzo metallico nella mano, medici e vigili del fuoco insieme per estrarlo

L’uomo si era ferito sul lavoro: al pronto soccorso sono intervenuti anche i medici.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 ottobre, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pordenone è intervenuta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli, su richiesta del personale sanitario, per un delicato intervento di assistenza tecnica a favore di un uomo rimasto ferito in un incidente sul lavoro.

L’operaio, aveva riportato una grave ferita alla mano dopo che un componente meccanico si era conficcato nel palmo durante l’attività lavorativa. I Vigili del Fuoco hanno operato in stretta collaborazione con il personale medico per rimuovere in sicurezza il pezzo metallico. L’intervento, eseguito con strumenti specifici e in condizioni di massima attenzione, ha consentito di liberare la mano del ferito, permettendo ai medici di procedere immediatamente con le cure e con l’intervento chirurgico necessario.