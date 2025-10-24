Incendio a Enemonzo, due auto a fuoco nel garage di casa

L’incendio ieri sera a Enemonzo.

Incendio intorno alle 21 e 30 di ieri sera, giovedì 23 ottobre, in via Nazionale a Enemonzo: le fiamme hanno coinvolto due autovetture parcheggiate nel garage di un’abitazione isolata.

Il rogo, che si è sviluppato all’interno del garage situato al piano terra del fabbricato, ha rapidamente avvolto i veicoli — uno a benzina e l’altro diesel — ma non si è propagato al resto della struttura grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Tolmezzo, giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione.

I pompieri, supportati da un trattore messo a disposizione sul posto, hanno provveduto a estrarre le due auto dal locale per completare le operazioni di spegnimento in sicurezza. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo. I due residenti, una coppia di coniugi, sono riusciti ad allontanarsi in tempo e sono risultati incolumi.

Il garage, non ha riportato danni strutturali, così come l’intero edificio, che è stato dichiarato agibile al termine delle verifiche tecniche. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito.