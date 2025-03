Anna Carmasin è morta in ospedale dopo essere stata investita nel parcheggio.

Non ce l’ha fatta Anna Carmasin, la settantenne investita a Trieste nella tarda mattinata di ieri nel parcheggio del supermercato Conad di Domio. Il grave incidente si è rivelato fatale: la donna è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale di Cattinara dopo alcune ore di ricovero in Rianimazione.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando una Smart, intenta a fare manovra, ha travolto la donna. L’automobilista non si sarebbe accorto della sua presenza, colpendola in pieno. La settantenne è caduta a terra, sbattendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: priva di conoscenza e immobile sull’asfalto, è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118, che l’hanno intubata e stabilizzata prima del trasporto in ospedale.

Nonostante i tentativi disperati dei medici, le gravi lesioni riportate alla testa non le hanno lasciato scampo. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno. La notizia ha scosso la comunità triestina, dove la donna era conosciuta e stimata. Anna Carmasin, nata nel 1955 e residente nel rione di Borgo San Sergio, era consigliera e segretaria regionale dell’Anfi, l’Associazione nazionale felina italiana. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici, conoscenti e colleghi dell’associazione.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità. Saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità e chiarire ogni dettaglio di questa tragedia che ha sconvolto la città.