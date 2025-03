A Udine 500 bambini per il torneo di rugby in memoria di Leo e Ricky

Torna il “Torneo MiniRugby Città di Udine – Memorial Leo e Ricky”.

Domenica 30 marzo il Rugby Stadium “Otello Gerli” di Udine ospiterà la 12ª edizione del “Torneo MiniRugby Città di Udine – Memorial Leo e Ricky”, una manifestazione che, anno dopo anno, unisce sport e memoria in un evento ormai simbolo del minirugby nel Nordest.

Saranno circa 500 i bambini e le bambine coinvolti, provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Croazia e Repubblica Ceca, che scenderanno in campo per una giornata di sport, amicizia e condivisione.

Il torneo è intitolato a Leo e Ricky, due giovani rugbysti udinesi scomparsi prematuramente, ma ancora oggi fortemente presenti nel cuore della comunità e della società Rugby Udine. L’iniziativa è nata proprio per ricordarli nel modo più autentico possibile: attraverso il gioco, il sorriso dei bambini e il senso di squadra.

Il programma.

Il ritrovo delle squadre è previsto per le ore 8:00, con l’inizio delle partite fissato alle ore 9:00. Le premiazioni si terranno alle ore 16:00.Le autorità presenti saranno: Andrea Cainero (Presidente Rugby Udine), Stefania Gangemi (responsabile della Polizia Stradale di Udine), Chiara Dazzan (Assessora allo Sport del Comune di Udine), l’Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca e i genitori di Leo e Ricky.

Oltre alle attività sportive, l’evento offrirà anche momenti di intrattenimento per famiglie e bambini non impegnati sul campo, con animazione, giochi, aree ristoro e la partecipazione di realtà associative vicine alla società organizzatrice. Come la presenza della Polizia Stradale, che metterà a disposizione una pattuglia visitabile tra una partita e l’altra, per educare e coinvolgere i più giovani in modo divertente e interattivo.

Il Torneo Minirugby Città di Udine non è solo un appuntamento sportivo, ma una giornata speciale di comunità, memoria e gioia condivisa, che ogni anno continua a crescere, nel segno dello sport che unisce.

Appuntamento a domenica 30 marzo, dalle ore 9:00!