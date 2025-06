Anziano investito mentre attraversa la strada a Latisana: è grave

L’uomo è stato investito nella tarda mattinata di oggi in via Vendramin a Latisana.

E’ stato in gravi condizioni all’ospedale l’uomo di 75 anni che nella mattinata di oggi è stato investito da un’auto a Latisana, mentre attraversava in via Vendramin. L’anziano, residente in zona, è stato travolto da una Fiat Panda condotta da una donna di 47 anni, originaria di Codroipo.

L’impatto, particolarmente violento, è stato avvertito distintamente anche all’interno dei negozi e dei locali che si affacciano sulla via. Subito dopo lo schianto, i primi a intervenire sono stati commercianti e passanti, che hanno allertato i soccorsi e cercato di prestare aiuto all’uomo, riverso a terra e gravemente ferito. Il veicolo procedeva in direzione del Duomo, poco oltre l’incrocio con viale Stazione, quando per cause ancora in fase di accertamento ha colpito il pedone in fase di attraversamento.

Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza. I sanitari del 118, resisi conto della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Al momento non risulterebbe in pericolo di vita.