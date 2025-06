Soldato di 20 anni trovato morto alla base di Aviano

Kaleb Stanley è stato trovato morto la sera del 15 giugno nel dormitorio della base di Aviano

Tragedia nella notte di domenica alla Base Aerea di Aviano, dove un giovane aviatore statunitense è stato trovato privo di vita nel dormitorio della struttura militare. La vittima è l’Aviere di 1ª Classe Kaleb Stanley, 20 anni, originario di Great Falls, nello stato del Montana (USA).

Il decesso è avvenuto intorno alle 23:30 del 15 giugno. Stanley era assegnato al 31° squadrone di ingegneri civili, dove prestava servizio come apprendista specialista nei sistemi elettrici. L’annuncio della sua morte è stato confermato in un comunicato ufficiale diffuso dal comando del 31st Fighter Wing, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane militare.

“L’intera squadra del 31st Fighter Wing piange la perdita dell’Airman 1st Class Stanley – ha dichiarato il Generale di Brigata Tad Clark, comandante del 31st Fighter Wing- . Il nostro obiettivo in questo momento è sostenere la famiglia del membro, i colleghi e tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica perdita.”

Le circostanze della morte restano al momento sotto inchiesta. Le autorità militari non hanno fornito ulteriori dettagli, ma hanno confermato che sono in corso accertamenti per chiarire le cause e le dinamiche dell’accaduto.