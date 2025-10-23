Ladri a Povoletto, rubati gioielli, vestiti e contanti per 10mila euro

Il furto a Povoletto.

Furto in un appartamento a Povoletto. I ladri hanno colpito nella martedì 21 ottobre, rubando gioielli, denaro contante e capi di abbigliamento per un valore complessivo stimato in circa 10 mila euro.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato una finestra per entrare, approfittando dell’assenza momentanea della padrona di casa. Una volta all’interno, hanno rovistato in tutte le stanze, alla ricerca di beni di valore. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi si sarebbero dileguati senza lasciare tracce evidenti.

La proprietaria dell’appartamento, una donna di 36 anni, ha coperto il furto al suo rientro e ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Remanzacco, che hanno avviato le indagini. I militari stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.