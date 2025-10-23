Furto al centro commerciale, 25enne arrestato dai carabinieri

Il 25enne ha rubato articoli sportivi per oltre 100 euro.

Nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre, i Carabinieri delle Stazioni di Villesse e San Pier d’Isonzo sono intervenuti presso il centro commerciale “Tiare Shopping”, dove hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 25 anni, domiciliato presso il C.A.R.A. di Gradisca d’Isonzo, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali da un negozio diversi articoli sportivi per un valore complessivo di circa 135 euro, avrebbe rimosso i dispositivi antitaccheggio nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare. Il personale di sicurezza del punto vendita, accortosi del comportamento sospetto, ha immediatamente allertato i Carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti bloccando il giovane prima che riuscisse a dileguarsi.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’esercizio commerciale e l’uomo è arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e giudicato con rito per direttissima L’episodio conferma la costante presenza dei Carabinieri sul territorio e l’impegno quotidiano dell’Arma nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini.