Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 26 gennaio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per giornata di domenica 26 gennaio 2025 sarà caratterizzata da un clima generalmente nuvoloso con foschie, un cielo coperto che accompagnerà la regione per tutta la giornata. Le piogge saranno deboli e intermittenti sulla costa, mentre in pianura si registreranno precipitazioni di moderata intensità. La situazione sarà più complessa sui monti, dove le piogge si faranno più abbondanti e continue, in particolare sulle Prealpi Giulie. Nella zona del Tarvisiano e verso il Cadore, tuttavia, la pioggia risulterà meno intensa.

Sui rilievi, la quota neve si attesterà intorno ai 1300 metri circa, con oscillazioni verso i 1000 metri nella zona del Cadore. La neve potrebbe quindi risultare abbondante sui monti, con un innevamento che interesserà le zone più alte.

Per quanto riguarda la costa, si prevede vento sostenuto da sud, che porterà qualche schiarita nelle ore diurne, ma senza un significativo miglioramento. Il clima sulla costa sarà relativamente più mite, con temperature comprese tra 8 e 10 gradi, e punte più alte che potrebbero raggiungere i 12-14 gradi. In pianura, le temperature varieranno tra 6 e 8 gradi, con massime che potrebbero toccare i 10-12 gradi.

In montagna, a quota 1000 metri, la temperatura media sarà intorno ai 3 gradi, con un andamento che potrebbe risultare variabile, soprattutto in relazione alla quota neve e alle precipitazioni che interesseranno la zona.