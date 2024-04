Furto a Varmo: il bottino è di circa 3.500 euro.

Aveva lasciato le chiavi di casa sotto lo zerbino e i ladri ne hanno approfittato. E’ successo ieri mattina a Varmo quando ignoti, che forse avevano precedentemente osservato le abitudini del padrone di casa, sono riusciti a prendere le chiavi ed entrare nell’abitazione.

Una volta dentro, hanno saccheggiato l’intera casa alla ricerca di oggetti di valore, portando via due orologi e diversi gioielli in oro dal valore complessivo stimato di circa 3.500 euro. Al suo rientro, il proprietario, un 37enne, si è subito accorto del furto e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Rivignano Teor. Sono in corso ora le indagini per individuare i responsabili.