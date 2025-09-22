Vendemmia “in nero”: irregolari 9 lavoratori su 14, sospesa un’azienda agricola

Scoperti nove lavoratori in nero in un’azienda agricola in provincia di Gorizia.

Nell’ambito delle attività di contrasto del lavoro irregolare, gli ispettori dell’ITL di Gorizia hanno compiuto la scorsa settimana un’ispezione in un’impresa agricola della provincia. Nel fondo, dove è in corso la vendemmia, sono stati trovati, intenti a raccogliere l’uva, 9 lavoratori irregolari su 14 presenti.

L’attività dell’impresa è stata sospesa per impiego di personale in nero; per ottenere la revoca del provvedimento, il titolare dovrà regolarizzare i lavoratori e pagare una sanzione di 5.000 euro. All’azienda agricola verranno irrogate anche ulteriori sanzioni dell’importo di 17.500 euro, per l’assenza della preventiva comunicazione di assunzione.