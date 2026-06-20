Maria Zamolo

20 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

ved. Bellina
di 88 anni

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari Maria Zamolo. Ne danno il triste annuncio i figli, la nuora, le nipoti unitamente ai parenti tutti.

Il rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di “S. Andrea” mercoledì 24 giugno alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuili.
Orario visite:
lunedì 13:30 – 18:30  martedì 8:30 – 18:30 
mercoledì 8:30 – 10:00

Al termine del rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo  in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 23 giugno alle ore 20:00 in Duomo a Venzone

Un sentito ringraziamento a tutto il personale della struttura Zaffiro Magnano Green.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Venzone, 20 giugno 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

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