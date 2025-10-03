Lite questa mattina a Udine tra una donna e il suo compagno.

Una violenta lite nella mattinata di oggi in via Modica a Udine. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri e della polizia dopo le numerose segnalazioni dei residenti allarmati dalle urla provenienti da un appartamento della palazzina.

A fronteggiarsi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati una donna di nazionalità polacca e il suo compagno. Il diverbio, caratterizzato da toni accesi e minacce reciproche, ha rapidamente degenerato fino a spingere i vicini a contattare il numero di emergenza.

I militari, una volta sul posto, sono riusciti a riportare la calma e hanno accompagnato entrambi i protagonisti della lite in caserma per accertamenti. Non risulterebbero feriti, ma l’episodio ha inevitabilmente destato preoccupazione nel quartiere.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe della prima volta che la coppia si rende protagonista di scontri violenti: episodi simili sarebbero già stati segnalati in passato.