Lockdown per tutti e vaccino obbligatorio: stretta a sorpresa dell’Austria

La stretta governativa in Austria.

L’Austria sarà in lockdown generale da lunedì 22 novembre per venti giorni e da febbraio saranno obbligatori i vaccini. A dare la notizia da Innsbruck Alexander Schallenberg, cancelliere austriaco, durante un discorso pubblico alla nazione. Ma come funzionerà il lockdown?

La decisione.

Per venti giorni tutta la popolazione dovrà rivivere il lockdown, poi la restrizione sarà valida solo per coloro che non hanno fatto il vaccino. “Vediamo terapie intensive intasate ed enorme sofferenza umana – ha continuato Schellenberg – Non è stato facile prendere questa decisione, a nessuno piace adottare misure che limitano la libertà, ma troppi tra di noi si sono comportati senza solidarietà“.

Obbligo vaccini.

Con la decisione poi di introdurre l’obbligo al vaccino dall’1 febbraio 2022, l’Austria diventa il primo paese in Europa ad imporre il vaccino. “Dobbiamo guardare davanti alla realtà, chi è contro al vaccino compie un attento alla nostra salute – ha dichiarato Schallenberg – non vogliamo la quinta e la sesta ondata, il virus non va via, il virus resta”. Schallenberg ha poi parlato di attentato al sistema sanitario da parte di tutti coloro che non si sono vaccinati e ha denunciato la presenza di troppe forze politiche che contrarie.

