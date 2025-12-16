Malore in auto nel parcheggio della farmacia: muore un 74enne

Aldo Boato si trovava in auto nel parcheggio della farmacia di Fiume Veneto.

Stroncato da un malore mentre si trovava nella sua auto, parcheggiata davanti alla farmacia Strazzolini, in piazza Paolo Bagellardo a Fiume Veneto. E’ accaduto ieri sera e la vittima è Aldo Boato, 74enne residente a San Vito al Tagliamento.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l’uomo accasciato all’interno del veicolo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari con un’automedica, due mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale.



I pompieri hanno provveduto a estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo per affidarlo alle cure dei sanitari, ma purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare. Aldo Boato risiedeva a San Vito, in via Mazzini. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità.