Malore dopo il bagno nel torrente Meduna, giovane soccorso a Tramonti di Sopra

Un giovane della provincia di Treviso è stato soccorso questa mattina dopo aver accusato un malore nella zona del torrente Meduna, in località Pradis, nel territorio di Tramonti di Sopra.



Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici e, dopo aver fatto il bagno per attraversare il torrente, si è sentito male mentre percorreva un sentierino. A quel punto si è accasciato a terra, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi.

Sul posto sono arrivati per primi i vigili del fuoco, attivati dalla Sores, che hanno provveduto a imbarellare il giovane. Successivamente sono stati raggiunti dai tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, anch’essi allertati dalla centrale operativa regionale.



Le operazioni si sono rivelate delicate per la necessità di riattraversare il torrente e raggiungere la riva in sicurezza con il ragazzo in barella. Il supporto dei soccorritori del Soccorso Alpino è stato quindi fondamentale per completare il recupero e affidare il giovane alle cure del personale sanitario. Il ragazzo è stato consegnato all’ambulanza. I sanitari stanno valutando le sue condizioni e l’eventuale trasferimento con l’elisoccorso regionale.