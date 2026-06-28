Incidente in moto, esce di strada e finisce nella scarpata

Incidente a Erto, ferito un motociclista.

Un motociclista è rimasto ferito questa mattina, a Erto e Casso, dopo essere finito fuori strada con la propria moto lungo la strada provinciale, in corrispondenza del cimitero.

L’allarme è scattato poco prima delle 10. La Sores ha attivato la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, precipitando nella scarpata che collega la provinciale alla vecchia strada di Erto.

I soccorsi.

L’uomo, sbalzato dalla moto, è ruzzolato per alcuni metri lungo il pendio ripido, fermandosi fortunatamente prima di cadere per altri dieci metri oltre il muro di contenimento sottostante.

Sul posto sono stati verricellati il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e i sanitari dell’eliambulanza. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate a causa della conformazione della scarpata. I soccorritori delle squadre di terra si sono calati con le corde per raggiungere il ferito in sicurezza e supportare le manovre di stabilizzazione, imbarellamento e recupero.