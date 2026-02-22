Malore durante l’escursione, Marco Bigoni muore a 53 anni

Un pomeriggio che doveva essere dedicato alla sua più grande passione si è trasformato in tragedia. Marco Bigoni, 53 anni, residente a Brugnera e dipendente comunale a Roveredo in Piano, è morto ieri dopo un malore al termine di un’escursione sui monti tra Pradis e Campone.

L’uomo si trovava in località Piani, punto di partenza dei sentieri che conducono verso il Ciaurlec e il Taiet. Una passeggiata semplice per chi, come lui, era abituato a dislivelli importanti, ferrate e vette ben più impegnative. A un centinaio di metri dall’auto, al termine dell’uscita, si è accasciato a terra. Accanto a lui il cognato, che ha immediatamente prestato i primi soccorsi e contattato il Numero unico di emergenza 112.

La centrale operativa della Sores di Palmanova ha immediatamente invitao sul posto un’ambulanza e l’elicottero sanitario con l’équipe medica. Il velivolo è atterrato non lontano dalla chiesetta di Piani, lungo la strada provinciale 57 che collega Campone a Tramonti di Sotto, a breve distanza dal punto in cui si trovavano i due escursionisti.

I I sanitari hanno raggiunto rapidamente il 53enne e avviato le manovre di rianimazione, nel tentativo di far ripartire il cuore. Nonostante gli sforzi del personale medico e infermieristico, per Marco non c’è stato nulla da fare.