Il cacciatore ha accusato un malore nei boschi di Vedronza.

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi nei boschi di Vedronza, nel comune di Lusevera, dove un cacciatore 75enne, residente nella zona di Udine, è stato colto da un malore durante una battuta di caccia.

Le operazioni, iniziate attorno alle 11.20 e concluse poco dopo le 12.30, hanno visto il tempestivo intervento della stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), attivata dalla centrale operativa della Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria). Vista la zona impervia, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale.

Dall’elicottero è stata calata tra la fitta boscaglia l’equipe tecnico-sanitaria, che ha raggiunto il cacciatore per stabilizzarlo e imbarellarlo. Fondamentale è stato il supporto di due tecnici del Soccorso Alpino giunti sul posto via terra, che hanno collaborato alle manovre e provveduto a liberare l’area da ramaglie e ostacoli, in modo da consentire un recupero in sicurezza tramite verricello. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.