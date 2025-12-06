Manutenzione nelle gallerie, autostrada A23 chiusa per una notte

La chiusura lungo l’autostrada A23

Disagi in vista per chi viaggia lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Dalle ore 22:00 di martedì 9 dicembre fino alle ore 6:00 di mercoledì 10, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie “Lago sud” e “Mena sud”.

Durante la chiusura, gli automobilisti saranno obbligati a uscire allo svincolo di Carnia. Per proseguire in direzione Udine, si consiglia di seguire il percorso alternativo lungo la SS52 Carnica, proseguendo poi sulla SS13 Pontebbana e sulla SP49 Osovana, per rientrare infine in autostrada allo svincolo di Gemona Osoppo.