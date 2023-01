Colto da un malore in strada: è gravissimo

Il malore lungo la strada Costiera vicino a Porto Piccolo.

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio lungo la strada Costiera in prossimità di Porto Piccolo in provincia di Trieste. Per cause in corso di accertamento è stata colta da un malore seguito da un arresto cardiocircolatorio.

Dopo la chiamata al Nue112, la centrale della Sores ha inviato sul posto gli equipaggi di una automedica, di una ambulanza e l’elisoccorso. È stata avviata la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo in ospedale.