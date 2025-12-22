Maxi controlli sulle strade di Udine, raffica di ubriachi alla guida

I carabinieri di Udine intensificano i controlli sulle strade: già 14 persone trovate alla guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri di Udine, in risposta ai recenti episodi di cronaca relativi agli incidenti stradali che hanno avuto anche esito mortale, hanno ulteriormente intensificato l’attività di controllo del territorio e nello specifico, l’attività di prevenzione alle violazioni delle norme del codice della strada.

In concomitanza con le festività natalizie, sono stati predisposti servizi mirati lungo le principali arterie stradali e nei pressi dei locali pubblici della provincia. Tale attività, condotte anche con l’impiego di precursori ed etilometri hanno permesso di contestare nei primi 20 giorni del mese di dicembre le seguenti violazioni:

14 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per la violazione della guida in stato di ebbrezza alcolica;

1 persona è stata deferita per la violazione della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

per uso di sostanze stupefacenti; 5 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo conseguente alla violazione della guida in stato di ebbrezza.

Si segnala inoltre che fra le persone denunciate per la guida in stato di ebbrezza, ben 5 hanno causato con la loro condotta altrettanti incidenti stradali, alcuni con feriti.