Minaccia e tenta di rubare la borsetta alla ex, 39enne arrestato

Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Ronchi del Legionari per tentata rapina all’ex compagna.

Nel pomeriggio di lunedì 8 settembre, i carabinieri di Ronchi dei Legionari, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monfalcone, hanno arrestato un cittadino italiano di 39 anni con l’accusa di tentata rapina aggravata.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Gorizia per precedenti episodi di violenza nei confronti della medesima donna, avrebbe avvicinato la propria ex compagna, una 51enne italiana, mentre quest’ultima si trovava in bicicletta lungo viale della Serenissima. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 39enne l’avrebbe minacciata chiedendole insistentemente denaro e, dopo averla strattonata, avrebbe tentato di strapparle la borsetta.

A interrompere l’aggressione è stato l’intervento di un passante, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo e ricostruito la dinamica dei fatti. La vittima non ha richiesto cure mediche e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’autorità giudiziaria.