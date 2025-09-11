Si siede vicino a una ragazza sul bus e la palpeggia: arrestato 32enne

Giovane molestata su un bus.

Una ragazza di 19 anni è stata molestata lo scorso 29 agosto mentre viaggiava a bordo di un bus di linea APT tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Un uomo extracomunitario, classe 1993 e residente nel Bresciano, si è seduto accanto a lei e l’ha palpeggiata.

La giovane ha immediatamente chiesto aiuto al conducente del bus, che ha contattato il 112, consentendo l’intervento rapido dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Monfalcone, già presenti nelle vicinanze.

L’aggressore è stato bloccato e, dopo le formalità di rito, portato presso la Casa Circondariale di Gorizia, in attesa della convalida dell’arresto, avvenuta il 1 settembre. La ragazza, pur scossa dall’accaduto, ha deciso di non ricorrere a cure mediche ma ha formalizzato la denuncia-querela.