Stabilita la data dei funerali di Daniel Tafa.

Sabato 5 aprile, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Vajont si terranno i funerali di Daniel Tafa, il giovane operaio di 22 anni morto in un tragico incidente sul lavoro alla Stm di Maniago. I comuni di Vajont e Maniago hanno proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia e alla comunità colpita dalla tragedia.

Nel frattempo, proseguono senza sosta le indagini della Procura di Pordenone (cinque le persone indagate, ad ora) per chiarire le cause dell’incidente avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 marzo. L’attenzione degli investigatori si concentra sul macchinario davanti al quale Daniel si trovava prima di essere colpito da due schegge di acciaio incandescente, staccatesi dallo stampo a pressa con la velocità di un proiettile. Una delle schegge lo ha colpito al dorso, causando ferite mortali al cuore, a un polmone e a un rene.

Per fare luce sulla dinamica dell’incidente, la Procura ha disposto una perizia tecnica che sarà affidata l’8 aprile a due esperti: il tecnico di prevenzione Federico Lui e l’ingegnere Manuel Forchiassin. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Fabiano Filippin, ha invece nominato l’ingegnere Giuseppe Cardillo come consulente di parte. Il primo sopralluogo negli stabilimenti della Stm è previsto per il 22 aprile.

Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare la compatibilità delle lesioni riportate con le caratteristiche dei macchinari. Un altro aspetto cruciale sarà la verifica del funzionamento dei macchinari e della loro conformità alle normative di sicurezza.