L’incidente sullo Zoncolan è costato la vita a Marco Degli Uomini: aveva solo 18 anni.

Non ce l’ha fatta Marco Degli Uomini, lo sciatore di soli 18 anni coinvolto ieri in un gravissimo incidente sulle piste del Monte Zoncolan. Il giovane, residente a Tolmezzo, è morto nella giornata di domenica 9 marzo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato trasferito dopo la caduta.

L’incidente Sabato mattina, attorno alle 7:40, Marco stava effettuando una discesa di riscaldamento sulla pista 2 dello Zoncolan, prima della gara di SuperG sulla pista 1. Il giovane, appartenente allo sci club Monte Dauda, era incaricato di fare da apripista. Durante la discesa, in corrispondenza di un salto, ha perso il controllo degli sci, compiendo un volo di circa settanta metri e impattando violentemente contro una rete di protezione.

I soccorsi.

Sul posto era presente un medico rianimatore che ha prestato i primi soccorsi al ragazzo, rimasto cosciente nonostante le gravi lesioni. Marco ha riportato fratture multiple alle gambe e a un polso, oltre a un trauma cranico. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo, dato che l’elisoccorso del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un’altra missione. In seguito a un peggioramento delle sue condizioni, dovuto a una complicazione, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Udine, dove purtroppo è deceduto.

Chi è la vittima.

Marco Degli Uomini non era soltanto uno sciatore promettente, ma anche un talentuoso pattinatore. In passato aveva conquistato il titolo di campione italiano junior di short track, gareggiando per lo Skating Club Pontebba. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva e tra tutti coloro che lo conoscevano.

Il giovane lascia la madre Cristina Barbarino, primario del Suem, originaria di Resia, e il padre Angelo Degli Uomini, originario di Chiusaforte. Il presidente della FISI FVG, Maurizio Dunnhofer, ha annunciato la sospensione delle attività del Comitato fino alla celebrazione dei funerali in segno di lutto e rispetto.

La notizia della morte di Marco ha scosso profondamente la comunità di Tolmezzo e l’intero ambiente sportivo regionale. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, che ora affronta il dolore immenso per la perdita di un ragazzo pieno di vita e di talento. In considerazione della tragica morte di Marco Degli Uomini, scomparso oggi a solo 18 anni dopo la caduta verificatasi ieri mentre era impegnato come apripista del superG dei Campionati Regionali Children dello Zoncolan, il presidente della FISI FVG Maurizio Dunnhofer ha comunicato che l’attività del Comitato viene sospesa fino allo svolgimento dei funerali. Lunedì 10 non si disputerà, quindi, lo slalom dei Regionali Children. “Siamo sconvolti – dice Dunnhofer -. Il mondo dello sci regionale e nazionale è vicino in questo difficilissimo momento alla famiglia e allo sci club Monte Dauda”.