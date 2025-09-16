L’uomo è stato trovato morto nei campi, schiacciato da un trattore, a Mereto di Tomba.

Dramma nella serata di lunedì 15 settembre nella frazione di Plasencis, in Comune di Mereto di Tomba: Paolino Dusso, 85 anni, è stato trovato morto in un campo di sua proprietà, schiacciato dal trattore con cui stava lavorando.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non lo sentivano da alcuni giorni. Le ricerche si sono concluse intorno alle 21, quando il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in una zona rurale, non lontano dal campo sportivo. Il mezzo agricolo, con ancora attaccato un carretto, era fermo nei pressi del luogo dell’incidente.

La dinamica resta da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri della stazione di Fagagna c’è quella di un improvviso malore che potrebbe aver fatto cadere l’anziano dal veicolo, provocando il tragico schiacciamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Udine. Le indagini proseguono per stabilire con esattezza l’ora e le cause della morte.