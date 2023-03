Motocarro distrutto dalle fiamme, l’incendio minaccia il bosco

L’incendio sulla strada per il Monte Zoncolan.

Alle ore 9.30 circa di oggi, 30 marzo 2023, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta per l’incendio di un veicolo sulla strada che collega l’abitato di Sutrio con il comprensorio sciistico del Monte Zoncolan.

I pompieri carnici giunti sul posto hanno spento le fiamme che ormai avevano avvolto completamente il motocarro e si stavano propagando agli alberi e al sottobosco ai bordi della strada dove si era incendiato il mezzo. Terminata la fase di spegnimento i Vigili del fuoco tolmezzini hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza il veicolo e tutta l’area circostante controllando che nel sottobosco non vi fosse qualche tizzone nascosto con il conseguente pericolo di innesco per un incendio boschivo. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.