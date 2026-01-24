La cocaina in un sacchetto di plastica sotto i pantaloni: per il 34enne è scattato l’arresto.

Nascondeva due etti di cocaina nei pantaloni l’uomo di 34 anni, residente fuori regione, arrestato dai Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Pasian di Prato. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

L’uomo viaggiava da solo a bordo della propria autovettura quando è stato fermato dai Carabinieri. Fin dai primi momenti del controllo, l’automobilista ha manifestato un atteggiamento sospetto che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, anche con l’ausilio di personale in borghese.

Durante le operazioni di controllo personale, i militari hanno notato un rigonfiamento anomalo all’altezza della caviglia destra, sotto i pantaloni. Un’ispezione più accurata ha permesso di ritrovare un sacchetto in plastica contenente circa 200 grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio udinese.

Per il 34enne è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.