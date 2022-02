I soccorsi a Tarvisio.

Era sul ciglio della statale Pontebbana in direzione Traviso in prossimità del Bagni Di Lusnizza. In stato confusionale vicino al viadotto. A notare questa donna di circa 55 anni, nella notte, poco dopo le 4, la guardia del Corpo vigili notturni assegnata alla zona di Tarvisio. L’agente ha fermato l’auto e applicando la procedura di primo soccorso, contattava immediatamente il NUE 112 informando di quanto stava accadendo.



Dopo un paio di minuti arrivava l’ambulanza da Tarvisio e successivamente i carabinieri.​ La donna è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto accertamenti.

