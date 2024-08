Pordenone, chiude dal 28 agosto il sottopasso ciclopedonale ferroviario del Parco del Laghetti di Rorai.

A partire da mercoledì 28 agosto, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del sottopasso ciclopedonale ferroviario che collega via Cesare Abba al Parco dei Laghetti di Rorai, la viabilità pedonale sarà interrotta.

I lavori di riqualificazione di RFI (Rete Ferroviaria italiana) si concluderanno entro l’apertura dell’anno scolastico, per permettere quindi ai cittadini – e in particolare agli studenti – il ritorno al regolare passaggio da e verso i Laghetti di Rorai da via Cesare Abba.