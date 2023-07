Confermata l’ipotesi dell’omicidio.

Ormai non ci sono dubbi che la morte di Benita Gasparini sia stato un omicidio. L’89enne è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione in Via Percoto a Pantianicco, frazione di Mereto di Tomba. Il corpo della donna è stato trovato a terra, vicino al divano, con profonde ferite alla testa e una coltellata alla schiena.

A fare la terribile scoperta sono stati i familiari, preoccupati dal fatto che l’anziana non rispondesse alle chiamate. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non c’era nulla da fare se non constatare il decesso della donna. Vicino alla vittima è stato rinvenuto un coltello, probabile arma del delitto.

I primi indizi hanno in breve tempo portato sulla pista di un omicidio, confermata anche dal Procuratore di Udine, Massimo Lia, sulla base degli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori. Tre dei cinque figli della vittima sono stati portati in caserma per essere ascoltati come persone informate dei fatti, nella speranza che possano fornire utili informazioni sull’accaduto.

Secondo un vicino, Benita era stata visitata la mattina precedente all’omicidio, il che indicherebbe che l’aggressione potrebbe essere avvenuta ieri potrebbe essere avvenuto tra la tarda mattinata di ieri e le 10 e 30 del giorno in cui è stato scoperto il corpo. Per le indagini potrebbe essere fondamentale una telecamera della zona che potrebbe fornire delle immagini per individuare un possibile sospetto e fornire indicazioni sull’orario del delitto.