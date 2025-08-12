Continuano le indagini sull’omicidio di Gemona.

E’ previsto per questo pomeriggio il sopralluogo dei Ris di Parma nella villetta di Gemona, triste teatro dell’omicidio di Alessandro Venier, il 35enne brutalmente ucciso e fatto a pezzi lo scorso 25 luglio

n nuovo e inquietante capitolo si apre oggi nell’inchiesta sull’omicidio di Alessandro Venier, il 35enne brutalmente ucciso e smembrato nella sua abitazione in località Taboga, a Gemona, lo scorso 25 luglio. I Ris di Parma effettueranno nel pomeriggio un accurato sopralluogo nella casa dove si è consumato quello che ormai è stato ribattezzato dai media come il “delitto della villetta dell’orrore”.

Il sopralluogo è previsto per le ore 17, quando gli esperti della Scientifica dell’Arma entreranno nell’abitazione per analizzare ogni dettaglio della scena del crimine, alla luce della confessione resa da Lorena, madre della vittima, che ha ammesso di aver ucciso il figlio insieme alla nuora, Mailyn. Secondo quanto riferito dalla donna durante l’interrogatorio, sarebbe stata proprio lei a sezionare il corpo in tre tronconi dopo l’omicidio.

Una versione dei fatti, però, che al momento non trova pieno riscontro: la giovane compagna di Venier, infatti, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, fatta eccezione per alcune ammissioni a caldo pronunciate al telefono con il 112 nei concitati minuti successivi all’omicidio. La sua posizione resta dunque al vaglio degli inquirenti, che attendono riscontri scientifici per chiarire con precisione ruoli e responsabilità.

Domani l’autopsia.

L’autopsia, affidata al medico legale Francesca Sinopoli, è invece in programma per domani mattina, mercoledì 13 agosto, alle ore 9, nella camera settoria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Saranno presenti anche i periti nominati dalla Procura e dalle difese, oltre agli esperti dei Ris.

Gli accertamenti medico-legali si concentreranno nel determinare l’esatta causa della morte, la sequenza dei colpi e il momento in cui è avvenuto lo smembramento del corpo. Elementi cruciali per l’inchiesta, che potrebbero confermare — o smentire — la confessione di Lorena e fare chiarezza sul coinvolgimento di Mailyn.