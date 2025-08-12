Due maestri in piazza: a Sappada Glauco Venier e Alfonso Deidda

Questa sera, alle 20.45, la suggestiva Piazza Palù di Sappada si trasformerà in un raffinato palcoscenico: il pianista Glauco Venier e il sassofonista Alfonso Deidda uniranno le loro doti artistiche per un omaggio sincero a Duke Ellington e Giacomo Puccini. L’incontro tra jazz e opera lirica sarà il filo conduttore di una serata avvolgente, pensata per far dialogare la sofisticazione ritmica di Ellington con la passionalità melodica di Puccini.

Glauco Venier, il cui tocco raffinato e profondo è capace di trasportare chi ascolta, salirà sul palco insieme ad Alfonso Deidda, il cui sax unisce lirismo e improvvisazione in modo elegante e creativo. “Sarà un evento di altissimo valore artistico – sottolinea Silvio Fauner – un incontro tra due mondi sonori, interpretato da musicisti di straordinaria sensibilità. Un’opportunità unica per vivere a Sappada una serata di dialogo tra jazz e tradizione lirica.”

La partecipazione è gratuita.